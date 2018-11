Serbia blir Norges motstander i nasjonsligaen

sport

Skulle Norge ikke greie å sikre EM-plass i den ordinære kvalifiseringen (ved å bli blant de to beste i sin gruppe), er laget som gruppevinner i nasjonsligaen sikret en ekstra sjanse til å spille om en EM-plass mot tre andre lag fra nasjonsligaens C-divisjon, noe som i så fall skjer i mars 2020.

Norge var allerede garantert å bli blant de to beste gruppevinnerne og får dermed hjemmekamp i semifinalen, men motstanderen ble først klar onsdag, et døgn etter at Norge slo Kypros 2-0. Serbia venter på Ullevaal dersom ingen av lagene tar seg til EM i den ordinære kvalifiseringen.

Serbia sikret seieren gruppeseieren i sin pulje med 4-1-seier mot Litauen. Newcastle-spiss Aleksandar Mitrovic, Aleksandar Prijovic og Adem Ljajic scoret for Serbia, i tillegg til et selvmål fra Arturas Zulpa. Deimantas Petravicius sto for Litauens trøstemål.

Finland var allerede klare for et eventuelt sluttspill etter å ha vunnet gruppe to foran Ungarn, og skal møte Skottland. Skottene spiller på hjemmebane.

Skottland og Israel møttes til en ren gruppefinale i gruppe én, og Celtic-spiller James Forrest ble kampens store spiller med tre mål da Skottland vant 3-2. Brightons Beram Kayal ga Israel ledelsen etter ni minutter, men Skottland snudde til seier. Eran Zahavi sto for 2-3-målet.

