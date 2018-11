sport

Dermed er det fortsatt dødt løp mellom VM-duellantene når tre partier gjenstår. Carlsen, som spilte med hvite brikker onsdag, vedgår at remis var en liten nedtur.

– Det var litt frustrerende akkurat i dag, men status quo er ikke så ille, sa Carlsen til NRK og svarte samtidig bekreftende på at han følte at han var i nærheten av en seier.

– Det nærmeste jeg har vært siden runde én, sa 27-åringen.

Carlsen fikk etter alle solemerker det han ønsket ut av åpningen og skaffet seg et tidlig overtak i onsdagens parti. Amerikaneren forsvarte seg samtidig meget godt og fortsatte dermed trenden med godt forsvarsspill fra duellantene i London. Amerikaneren nøytraliserte sakte, men sikkert Carlsens overtak og skapte noe nær full balanse på brettet.

Etter 57 trekk tok VM-duellantene hverandre i hendene og konstaterte at også det niende partiet endte i remis.

Nervene kan avgjøre

Fabiano Caruana innrømmet at han havnet i trøbbel etter Carlsens overraskende åpning.

– Jeg var under press et stykke ut i partiet, sa amerikaneren til NRK, men uttrykte samtidig tilfredshet med at han fant de «nøyaktige» forsvarstrekkene for å komme seg ut av vanskelighetene.

Nå mer enn antyder amerikaneren at VM-nervøsiteten blir en stadig mer fremtredende faktor i duellen i London.

– Det nærmer seg slutten, og til syvende og sist kan det være nervene som avgjør dette. Jeg føler meg bra med hensyn til det akkurat nå, sa utfordreren.

Overrasket i åpningen

Med hvite brikker innledet Carlsen på ny med engelsk åpning onsdag. Verdensmesteren fra Lommedalen fikk lite ut av den åpningsvarianten sist han forsøkte den i VM-duellen mot Caruana.

Deretter gikk det raskt etter samme mønster som sist inntil den regjerende verdensmesteren gjorde sitt niende trekk, løper til G8. Det ble raskt omtalt som et trekk som aldri tidligere var spilt og overrasket åpenbart Caruana.

På sine tre neste trekk brukte amerikaneren nesten en halvtime på å finne det rette motmiddelet. Carlsen spilte på sin side raskt og fikk åpenbart partiet i tråd med sine forberedelser atskillig lenger enn amerikaneren.

Til slutt ebbet likevel overtaket ut.

– Jeg følte jeg hadde en ganske behagelig fordel, men det var ikke så lett å komme videre. Så gikk jeg for en variant jeg egentlig visste at ikke fungerte. Vet ikke hvorfor jeg gjorde det, sa Carlsen.

Fotballsmell

Carlsen stilte for øvrig til onsdagens parti med en godt synlig plasterlapp over det ene øyet. Bakgrunnen var en kollisjon under fotballtrening på fridagen tirsdag.

– Det går veldig bra. Det var bare en liten kakk. Han fikk et lite kutt over øyet, men ikke noe som skal forstyrre partiet, bekreftet Carlsen-lege Brede Kvisvik overfor NRK før det niende partiet startet.

Tre av 12 partier gjenstår nå av VM-kampen i London. Carlsen skal spille med svarte brikker i to av de tre siste partiene. Det gir grunn til en viss optimisme i Caruanas leir.

Dersom det er poenglikhet etter det avsluttende partiet kommende mandag, må det omspill i hurtigsjakk til for å skille VM-duellantene.

I et slikt scenario mener mange at Carlsen har en liten fordel.

Et eventuelt omspill avvikles onsdag 28. november.

