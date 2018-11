RBK stiller seg fortsatt bak Bendtner

sport

Onsdag ble det klart at Bendtner må sone fengselsstraffen på 50 dager som følge av den mye omtalte taxiepisoden i København tidligere i høst.

Rosenborg-ledelsen har beskrevet saken som «alvorlig» og «uheldig», men har vært tydelig på at klubben fortsatt vil opprettholde arbeidsforholdet til Bendtner.

Det understreker trønderklubben på ny i en pressemelding onsdag.

– Nicklas har beklaget hendelsen, og han tar sin straff. Dersom vi trår feil, er det viktig at vi tar ansvar for våre handlinger. Nicklas Bendtner har arbeidsforholdet sitt hos oss i Rosenborg Ballklub. Den rettskraftige dommen fra Danmark rokker ikke ved dette. Vi er støttende og tar vare på vår ansatt, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug.

Ikke tilstrekkelig grunnlag

Også påtalemyndigheten i Bendtner-saken har besluttet å frafalle sin anke. Fotballspilleren ble i Københavns Byret dømt til ubetinget fengsel i 50 dager for vold mot en taxisjåfør.

– Fotballspilleren frafaller sin anke. Statsadvokaten i København finner ikke tilstrekkelig grunnlag for å opprettholde sin kontraanke. Byrettes dom er dermed endelig, skriver den danske statsadvokaten på Twitter.

Bendtners advokat Anders Németh sier følgende til nyhetsbyrået Ritzau om onsdagens beslutning om å frafalle anken:

– Nicklas er ikke enig i avgjørelsen fra byretten, men har besluttet å legge saken bak seg og fokusere på klubben sin og familien. Det er en beslutning jeg har full forståelse for, og jeg har ut over det ikke ytterligere kommentarer.

Selve voldsepisoden skjedde etter en bytur i den danske hovedstaden i september. Bendtner både sparket og slo taxisjåføren, som han mente hadde oppført seg truende.

Anket på stedet

Bendtner anket på stedet etter å ha fått opplest dommen. Han var blant annet uenig i omstendighetene rundt sparket mot taxisjåføren.

– Vi er uenige i forskjellige ting, særlig rundt sparket. Dette er ikke snakk om et tilfeldig overfall på en tilfeldig person, og vi er fornøyde med at det har kommet fram, sa RBK-spillerens advokat, Anders Nemeth. Påtalemyndigheten ba om tre måneders fengsel for Bendtner.

Taxisjåføren ble frikjent i rettssaken 2. november. Bendtner ble foruten fengselsstraff dømt til å betale 11.300 kroner i erstatning til drosjesjåføren, samt saksomkostningene.

(©NTB)