Landslagssjef Thorir Hergeirsson har allerede tatt ut sin tropp på 16 spillere, men opplyser at Waade (Vipers Kristiansand) og Bakkerud (Odense) blir med for å bedre treningene og for å være i Frankrike i tilfelle det skulle bli aktuelt med bytter i troppen.

(©NTB)