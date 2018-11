Lårtrøbbel for Elyounoussi

sport

Det bekreftet Southampton-manager Mark Hughes da han møtte pressen torsdag. Han har samtidig håp om å ha nordmannen klar til kamp.

– Moi Elyounoussi er litt stiv i lårmuskulaturen, og Mario Lemina har et lårproblem vi har håndtert i et antall uker nå. Vi må fortsette å holde øye med det, men de to bør begge bli klare, sa han.

Elyounoussi startet begge Norges nasjonsligakamper mot Slovenia og Kypros. Mot Slovenia spilte Southampton-proffen hele kampen, mens mot Kypros ble han utvist på tampen.

Southampton har kun tre klubber bak seg på tabellen i Premier League etter 12 serieomganger. Fulham er blant dem. London-klubben er tabelljumbo.

