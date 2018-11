Rekord-Hamre mot nye mål

sport

54-åringen varsler satsing i ti år til og har utvidet til Sverige i jakten på nye seiersrekorder.

Så suveren er Hamre og hans over 60 stallhester at sjefen selv har gitt alle ansatte fri denne helgen. Egentlig kunne han stengt stalldøra i juli, åpnet den på nyåret og likevel toppet statistikken.

Frode Hamre mangler bare 160.000 kroner på å passere sin egen rekord fra 2016 på 15,3 millioner med over fem uker igjen av sesongen. Nestemann på listen, Geir Vegard Gundersen, har kjørt inn 7,9 millioner. Det er utklassing.

– Jeg trodde 2016-sesongen skulle bli umulig å kopiere, men tok heldigvis feil. De ansatte har gjort en fantastisk innsats og fortjener en helg fri, sier Hamre til Equus.

Kollapset to ganger

For ham selv er det få eller ingen fridager. Det koster krefter å ha ansvaret for 60 hester. Bare i år er han to ganger sendt til sykehus med blålys etter å ha kollapset hjemme.

– Jeg kjenner det på kroppen og sliter tidvis med motivasjonen. Alle forventer topprestasjoner hver eneste gang. Det koster mye både psykisk og fysisk, sier Hamre, som i år har kjørt færre løp og prioritert trenerbiten.

Likevel ble han forrige måned den 30. norske travkusk som har passert 2000 seirer i karrieren. Nå har han 2004, og med det har han en seier mer enn sin livstidsutestengte storebror Atle. Yngstebror Hamre hviler ikke på laurbærene.

Filial i Skåne

– Jeg mangler den internasjonale toppstjernen, men har mange gode hester som mangler løp i Norge. For at de ikke skal konkurrere med hverandre, leier jeg nå en filial i Skåne med plass til 15 hester. Løpstilbudet er mye større i Sverige, og det samme er premiene, sier han til Equus.

– I tillegg er vinteren mye mildere i Sør-Sverige. Hestene kan trene på perfekt underlag hele året, poengterer Hamre, som selv kommer til å prioritere stallen på Ulleberg gård i Larvik.

Der bygges det for tiden 52 splitter nye bokser. Hamre, som bare for et par år siden sa at han skulle gi seg før fylte 60 år, varsler en forlengelse av karrieren.

– Det blir satsing i ti år til, om helsen og motivasjonen holder.

Han setter seg høye mål.

– Det er å gjøre det like bra som i år, og aller helst få fram den store stjernen. Jeg har to som kanskje har det potensialet i Giveitgasandgo og Vanqueur R.P.

(©NTB)