Skiskytterne gleder seg til sesongåpningen

Norge stiller med både elitelandslagene, rekrutt- og utviklingslandslagene. I tillegg kommer det utøvere fra Tyskland, Sveits, Belgia, Ukraina og Kina. Blant dem de norske får bryne seg mot er OL-mester i sprint Arnd Peiffer.

– For meg er det viktig å få gått hardøkter og konkurranser nå, så jeg ser fram til to renn her på Sjusjøen i helgen, sier Johannes Thingnes Bø i en pressemelding fra Norges Skiskytterforbund.

Det blir sprint lørdag og fellesstart søndag.

Løypesjef Johannes Haukåssveen melder om fem kilometer nypreparerte løyper.

– Arrangøren har jobbet døgnet rundt den siste uka for å få på plass løyper i kvalitet man ellers bare ser på verdenscupnivå, sier prosjektleder Åshild Høva Sporsheim.

