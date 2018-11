Football Leaks: Sergio Ramos med positiv dopingprøve

sport

At Ramos har vært i dopingtrøbbel i all hemmelighet fremkommer av dokumentene Football Leaks har gjort tilgjengelige for samarbeidende nyhetsmedier, deriblant VG. Flere saker derfra har den siste tiden dominert nyhetsbildet.

Den seneste i rekken viser at Ramos testet positivt for det forbudte stoffet deksametason etter mesterligafinalen mot Juventus i 2017. Det betennelsesdempende kortisonpreparatet er tillatt å bruke før konkurranse, hvis man oppgir det før man avlegger dopingprøven, noe Ramos ikke hadde gjort.

Innrømmet glipp

Grunnen til at han gikk fri for straff var at legen tok på seg skylden for glippen, som kom etter at Ramos fikk to injeksjoner i henholdsvis skulderen og kneet før finalen. Legen hadde sagt til Ramos at han hadde gitt et annet stoff, betametason, som fungerer på samme måte, men så hadde han glemt å føre opp det riktige stoffet på skjemaet.

UEFA leide inn en ekspert som mente at forklaringen ga mening, men ga Ramos og legen en skriftlig påpakning om å være mer forsiktig i framtiden. Verken FIFA eller WADA valgte å anke avgjørelsen.

Ignorerte advarsler

Dette er ikke siste gang Ramos har vært i dopingmyndighetens søkelys. I vår ble Real Madrid-kapteinen valgt ut til å avlegge en dopingprøve etter en seriekamp mot Malaga. Dopingkontrolløren sa til Ramos at han ikke fikk dusje før han avla prøven, men det valgte midtstopperen å ignorere. Grunnen til at man ikke skal dusje før man tester, er fordi man kan manipulere prøven. En senere etterforskning avdekket ikke noe straffbart fra Ramos' side.

Verken Ramos, Real Madrid eller klubblegen har besvart de samarbeidende medienes henvendelser.

