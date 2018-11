Barcelona berget uavgjort og topper fortsatt

sport

Dermed er Barcelona fortsatt på tabelltoppen i La Liga med 25 poeng. Den kan imidlertid ryke dersom Sevilla slår Valladolid søndag.

Atletico lå an til å snappe serieledelsen da Costa stanget inn 1-0 i det 78. minuttet. Men på tampen serverte Lionel Messi til Dembele, som berget et viktig poeng for gjestene.

Det er uvanlig jevnt i toppen av den spanske serien. Barcelona kom fra et overraskende 3-4–tap hjemme mot Betis og har kun ett poengs luke til Atlético. Dessuten følger Sevilla, Alavés og Espanyol få poeng bak.

Pinlig Real-smell

Helt nede på 6.-plass ligger Real Madrid med 20 poeng etter et stygt 0-3-tap borte mot Eibar lørdag.

Den nye hovedtreneren Santiago Solari hadde hatt en perfekt start i jobben og snudd trenden som fikk Julen Lopetegui sparket, men søndag var storklubben tilbake til gamle synder.

Storlagets forsvar gikk helt i oppløsning i avgjørende øyeblikk, samtidig som det ikke ville seg framover. Først satte Gonzalo Escalante inn en retur etter at en lagkamerat fikk stå helt alene å fyre på Thibaut Courtois etter 16 minutter.

Luke på tabellen

Real Madrid fikk summet seg og slapp ikke inn flere mål før pause, men i starten av andre omgang kom problemene tilbake.

Sergi Enrich fikk stå alene på bakre og sikte på hjørnet til 2-0 etter 52 minutter, og fem minutter senere slapp Kike løs i feltet og satte sikkert inn 3-0.

Eibar er kun to poeng bak Real Madrid på sjuendeplass.

Ramos i søkelyset

Tapet kommer dagen etter at kaptein Sergio Ramos var i søkelyset etter at det kom fram via Football Leaks at han hadde levert en positiv dopingprøve etter mesterligafinalen i 2017. Saken ble senere henlagt fordi klubblegen tok på seg ansvaret.

Real Madrid har gått ut og nektet for at kapteinen har gjort noe galt.

Ramos spilte hele kampen lørdag.

