Stöckl lar Stjernen hvile – henter inn Ringen

Stjernen har trøblet i sesongstarten, og ble bare nummer 50 i søndagens verdenscuprenn i Ruka. Nå velger trønderen trening på hjemmebane for å finne tilbake til fjorårsformen.

– Jeg sliter med å finne ut av ting, så jeg drar hjem for å få noen gode hoppøkter. Forhåpentlig finner jeg ut av ting med litt mer mengdehopping på hjemmebane, sier Stjernen i en pressemelding.

– Etter mandagens treningsøkt i Ruka, så har Stjernen vurdert om han skulle bli hjemme og droppe Russland for å trene og komme seg i bedre form til Titisee-Neustadt-rennene. Vi har landet på at han skal hoppe litt på hjemmebane. Etter samtaler med trenerne på toppidrettssatsingen, så er vi blitt enige om at Sondre Ringen får den siste verdenscupplassen. Sondre har vist potensialet sitt på trening i det siste. For han blir det en god mulighet til å samle erfaring fra verdenscupen, sier landslagssjef Stöckl.

Ringen, som nå får sjansen til å vise seg fram i kommende helgs to individuelle renn i Russland, har en 22.-plass som beste resultat i verdenscupen. Det skjedde under Raw Air på Lillehammer i mars.

– Veldig kult. Det er en drøm som går i oppfyllelse. For aller første gang får jeg representere Norge på verdenscupnivå i utlandet. Jeg var med på nasjonal kvote i Kollen og Lillehammer sist sesong. Nå har jeg hoppet meg inn på laget. Dette står høyt, sier Ringen, som røper at han vil være ekstremt godt fornøyd med plass blant de 20 beste.

Dette er laget Stöckl har tatt ut til verdenscuprennene i Nizjnij Tagil:

Anders Fannemel (Hornindal), Johann André Forfang (Tromsø SK), Halvor Egner Granerud (Asker), Robert Johansson (Søre Ål), Sondre Ringen (Bækkelaget), Daniel-André Tande (Kongsberg).

