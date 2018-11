Hergeirsson mener økt fleksibilitet blir norsk EM-våpen

sport

Lørdag EM-åpner Hergeirssons norske mannskap mot Tyskland i Brest. I forkant av den kampen har det vært mye fokus på skader.

Amanda Kurtovic er uaktuell til mesterskapet etter korsbåndskaden hun pådro seg i generalprøven mot Frankrike søndag, mens landslagskaptein Stine Bredal Oftedal har slitt med lårmuskulaturen og spilt lite i oppkjøringen.

Med i troppen er heller ikke langtidsskadde Nora Mørk.

Landslagssjef Hergeirsson håper og tror at det han opplever som en «ny fleksibilitet» i forsvarsspillet vil gjøre savnet av de skadde profilene mindre merkbart.

– Vi er veldig glade for at vi har en tropp hvor spillere kan bli kastet rundt i forskjellige posisjoner i forsvaret vårt og løser det strålende. Det er noe nytt for oss, sier han.

Færre spesialister

Landslagssjefen viser videre til at det i en årrekke er jobbet målrettet nettopp for å utfordre spillerne til å bekle flere roller.

– Vi har jobbet mot det i noen år, og nå har vi den fleksibiliteten vi ofte har snakket om. Det er en styrke og gir veldig selvtillit, sier han.

Overfor NTB anslår Hergeirsson at fokuset på å skape mer allsidige spillere har vært på landslagets agenda «siden 2010/2011».

– Jo flere posisjoner du håndterer, jo bedre er det for klubblaget ditt og landslaget. Før var det mer sånn at spillerne sa «jeg er venstreback», «jeg er venstre toer» og «jeg er midtback», sier Hergeirsson.

Den tiden er i større og større grad forbi.

– Sånn håndballen har utviklet seg, er det mye plassbytter i angrep og forsvar. Du kan ha en spiller som er spesialist på én posisjon, men spillerne skal først og fremst være gode forsvarsspillere. Er du god forsvarsspiller på høyt nivå, håndterer du å spille forskjellige posisjoner, sier landslagssjefen.

Mindre sårbare

Hergeirsson viser til at flere av de norske Györ-stjernene, blant dem Veronica Kristiansen, bekler ulike posisjoner på klubblaget. Vilde Ingstad, Sanna Solberg og Vipers-duoen Emilie Hegh Arntzen og Marta Tomac er eksempler på det samme, mener landslagssjefen.

– Betyr det at laget blir mindre sårbart for skadene som dere opplever nå?

– Definitivt. Samtidig gir det også større muligheter til å gjøre bytter som ikke gjør så store utslag i forhold til angrep og forsvar, sier Hergeirsson.

Skadene som har rammet den norske EM-troppen den siste tiden, nekter han å bruke mye energi på.

– Den viktigste tryggheten du bygger overfor spillere som leder og trener, er at du forholder deg til det mannskapet som til enhver tid er der, og at du har fokus på dem som er tilgjengelige. Har du fokus på dem som mangler, sier du samtidig at de som er her, ikke er gode nok. Det er enkel psykologi, sier Hergeirsson til NTB.

Ved siden av Tyskland er Tsjekkia og Romania Norges motstandere i gruppespillet i EM.

