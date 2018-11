Carlsen tok ledelsen 1-0 etter første hurtigparti

sport

– Jeg er lettet. Det var jo bare det første partiet, men det var en flott start, sa Carlsens manager Espen Agdestein til NRK.

Caruana kom tidlig under på tid etter at han brukte mer tid på sine åpningstrekk enn Carlsen. Han ofret tidlig en bonde for å få overtaket også på brettet, et såkalt gambit-spill.

Som tidligere i VM-duellen var Caruana flink til å forsvare seg da Carlsen forsøkte seg på offensiven. Han gjorde derimot et trekk med sin springer etter å ha brukt over fem minutter betenkning. Sjakk-computerne ga Carlsen en klar fordel i stillingen.

Carlsen brukte over 9 minutter tid på sitt 24. trekk slik at amerikaneren fikk en fordel av mer tid inn i sluttspillet, som ble et tårnsluttspill med en ekstra bonde til nordmannen.

Etter de 32. og 34. trekkene viste NRKs pil at partiet var helt jevnt igjen. Ti trekk senere hadde derimot Carlsen en vinnende stilling. Etter 55 takket Caruana for partiet.

I det første partiet med hurtigsjakk, med 25 minutter tenketid og 10 sekunders ekstratid per trekk, var det Carlsen som hadde hvite brikker.

Det skal spilles ytterligere tre partier hurtigsjakk hvis ikke Carlsen skaffer seg et uinntakelig forsprang i løpet av de to neste. Spillerne får 20 minutters hvile mellom hvert parti.

Langsjakken i VM-duellen endte 6-6 etter at samtlige tolv partier sluttet med remis.

Står det 2-2 etter hurtigsjakken, vil det bli inntil fem kamper (10 partier) lynsjakk. Det trekkes om hvem som har hvitt foran hver kamp. Spillerne får da fem minutter på klokken, og det gis tre sekunder bonus per trekk.

