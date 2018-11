Magnus Carlsen forsvarte VM-tittelen med utklassingsseier i omspillet

sport

Det ble omspill etter at alle de 12 langsjakkpartiene mellom VM-duellantene endte med remis. Onsdag var Carlsen i en klasse for seg. Han vant de to første partiene, først med hvite og så med svarte brikker, og avgjorde det hele da han i tredje parti sto imot en desperat offensiv fra Caruana og vant også det partiet.

Det var best av fire partier som gjaldt i hurtigsjakk.

Det er tredje gang Carlsen har forsvart VM-tittelen han erobret fra Vishy Anand i Chennai 22. november 2013. Forrige uke ble han den første som passerte sju år som verdensmester.

Carlsen, som fyller 28 år fredag, forsvarte VM-tittelen mot Anand i Sotsji i 2014, Sergej Karjakin i New York i 2016 og nå Caruana i London.

Han har også to VM-gull i hurtigsjakk og tre i lynsjakk. Caruana var en jevnbyrdig motstander i langsjakk, men straks betenkningstiden ble kraftig redusert viste Carlsen seg som den klart beste av de to.

