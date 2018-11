Ingen Zucca på isen da Rangers tapte

sport

Torsdagens tap kom få dager etter at New York-laget slo Senators 4-2 på hjemmebane. Denne gang fikk Senators tidlig overtaket.

Drake Batherson, Magnus Paajarvi og Matt Duchene scoret ett mål hver i kampens to første perioder. Senators gjorde seg også bemerket defensivt i torsdagens kamp.

Ottawa-laget er nemlig ligaens svakeste defensivt, men torsdag holdt målvakt Craig Anderson nullen for første gang. Anderson gjorde 27 redninger og var blant banens beste.

Mats Zuccarello mistet nylig tre kamper på grunn av en lyskeskade, og har så stått over ytterligere tre til tross for at han har friskmeldt seg. Vlad Namestnikov er også på skadelisten etter å ha fått et smell i hodet.

Turen til Canada var Rangers' første for sesongen. Zuccarellos lag forblir i landet, der de i byen Montreal skal møte Montreal Canadiens lørdag kveld lokal tid.

