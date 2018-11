Pellegrino til topps etter Klæbo-stavbrudd

sport

Emil Iversen var fremst i jakten på Pellegrino, men måtte ta til takke med 2.-plass fredag. Canadieren Alex Harvey ble henvist til 3.-plassen, mens Sindre Bjørnestad Skar og Finn Hågen Krogh ble nummer fire og fem.

Iversen hadde ledet underveis i finalen, men Pellegrino stakk og fikk en luke før den siste utforkjøringen før oppløpet. Det viste seg umulig å ta igjen italieneren.

– Jeg var litt stiv i finalen, men dette var nok et bra skirenn, sa Iversen til NRK.

– Det var artig med en så bra prolog, for det har jeg slitt litt med de siste årene. I dag viser jeg at jeg er i slag, og det gir meg en veldig trygghet.

Sint Klæbo

Det ble også høydramatisk i semifinalen på i Lillehammer. Klæbo raste mot svensken Calle Halfvarsson etter at sistnevnte gjorde at trønderen sto igjen med brukket stav.

Både Halfvarsson og Klæbo røk ut av heatet sammen med Eirik Brandsdal og Gleb Retivykh.

– Jeg får gi ham et klapp på skuldra og en klem. Det er sånt som skjer i sprint, og det er ikke noe å tenke lenge på. Det kommer to nye dager for ham også, sa Iversen med blikk på fortsettelsen i minitouren på Lillehammer.

I kvartfinalen ble Martin Johnsrud Sundby slått ut med kun ett hundredels sekund. Der ble det stopp også for Gjøran Tefre, Martin Løwstrøm Nyenget, Didrik Tønseth, Sondre Turvoll Fossli, Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe.

(©NTB)