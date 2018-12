Riiber klinket til med ny kombinertseier

sport

21-åringen fra Oslo hadde gjort et særdeles godt langrenn på lørdagens fellesstart, og han ble dermed utpekt som favoritt foran hoppingen.

Riiber var femte raskest i skisporet og hadde bare om lag tre meter å hoppe inn på lagkamerat Magnus Krog, som ledet etter langrennsdelen.

Med et svev på imponerende 100 meter i HS98-bakken og relativt gode stilkarakterer tok Riiber en overlegen ledelse idet fire hoppere gjensto.

Nærmest Riiber havnet Eric Frenzel fra Tyskland etter et svev på 95 meter. Hans landsmann Fabian Riessle ble treer. De to tyskerne byttet plassering fra langrennsdelen.

Krog fikk det greit til i hoppbakken og plantet skiene på 87 meter. Det holdt til 6.-plass.

Fellesstart i verdenscup ble arrangert for første gang siden 2009. Dermed var det nytt for de fleste at langrennet ble gjennomført før hoppingen.

– Det var veldig nervepirrende å stå der oppe og se på de andre hoppe. En ny erfaring for meg, sa Riiber i seiersintervjuet med arrangøren.

– Bare vidunderlig, svarte han på spørsmål om hvordan det var å innkassere karrierens tredje verdenscupseier.

