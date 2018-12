Romania i tet i Norges EM-gruppe

sport

Tidligere lørdag tapte den norske tittelforsvareren 32-33 i møtet med Tyskland. En uvanlig svak forsvarsjobb har gitt Norge en vaklende start i Frankrike.

Romania ledet 17-11 til pause. Luken ble litt mindre til slutt, men sluttspurten kom for sent for Tsjekkia. Superstjernen Cristina Neagu gjorde åtte mål, men ble ikke rumenernes toppscorer. Det ble Eliza Buceschi med en scoring mer.

Norge har satt seg under et solid press i EM. Laget kan fortsatt gå videre fra puljen med fire poeng, men det krever to seirer over Tsjekkia og Romania og hjelp fra andre lag i dagene som kommer.

Romania er et småskummelt lag, og de norske jentene må heve nivået markant før lagene møtes onsdag.

