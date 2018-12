Johaug parkerte Kalla og vant minitouren på Lillehammer

sport

Seieren var Johaugs tredje av tre mulige i distanserenn siden comebacket i verdenscupen.

– Det var kjempeartig å gå her på hjemmebane. Jeg gjorde det jeg hadde bestemt meg for, og jeg er så glad for å ta førsteplassen, sa Johaug til NRK like etter målgang.

Hun gikk ut 2,5 sekund bak Kalla på 10-kilometeren i klassisk stil, men parkerte svensken omtrent halvveis i løpet og så seg aldri tilbake.

De to konkurrentene gikk sammen de første to kilometerne, men deretter begynte Johaug å gå ifra. Ved femkilometersmerket var hun 6,4 sekunder foran Kalla. Den avstanden var økt til 14 sekunder 800 meter senere.

Mens den norske 30-åringen fikk avslutte rennet i «ensom majestet», fikk Kalla nok med å kjempe for annenplassen i minitouren. Lagvenninnen og stjerneskuddet Ebba Andersson passerte henne om lag to kilometer før mål og endte nærmest vinneren.

Østberg treer

Også Ingvild Flugstad Østberg passerte Kalla på tampen, og dermed ble det to norske løpere på seierspallen på hjemmebane.

– Jeg er så glad på Ingvilds vegne. Og nå er det vi som har to på pallen, tenk, sa Johaug med referanse til lørdagens renn, der hun vant foran Andersson og Kalla.

Johaug kunne til slutt juble for seier med 16,8 sekunders margin til Andersson. Seieren var aldri truet, selv om hun følte det slik på slutten.

– Det var tungt mot slutten da de andre kom fort bak meg. Men jeg klarte å holde fokus, sa Johaug.

