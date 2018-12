London-derby kan få etterspill

sport

Dier holdt en pekefinger opp til munnen og hysjet mot tribunene etter utligningen i det prestisjetunge London-derbyet.

I sekundene som fulgte havnet jublende Tottenham-spillere i tottene på Arsenals innbyttere på utsiden av banen. Dier, som er engelsk landslagsspiller, ble i etterkant belønnet med gult kort.

Mandag opplyste Englands Fotballforbunds at det er opprettet disiplinærsak mot begge de to klubbene. Arsenal og Tottenham er begge anklaget for «ikke å ha sørget for at spillerne oppførte seg på en skikkelig måte».

Klubbene har frist på seg til torsdag med å komme med sitt tilsvar.

