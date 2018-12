Storfavoritt Modric fikk Gullballen

sport

De siste ti årene er det kun Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo som har vunnet den høythengende Gullballen. Mandag var det ventet at de to stjernene ville få avløsing, og slik ble det også.

– Dette er en helt unik følelse. Jeg er glad, stolt og beæret. Jeg har en følelse i kroppen akkurat nå som er vanskelig å beskrive. Jeg vil takke alle som har hjulpet meg med å komme hit jeg er i dag, sa prisvinneren i sin takketale.

Deretter takket han lagkameratene og støtteapparatet i klubblaget Real Madrid.

– Som barn har vi alle drømmer. Min var å spille for en stor klubb og vinne trofeer. Gullballen var mer enn en barndomsdrøm for meg. Derfor var det stort for meg å motta dette trofeet i dag, sa Modric.

Han nølte ikke med å kalle 2018 et drømmeår.

Modric, som var manges favoritter på forhånd, har dirigert både Real Madrid og sitt landslag til gode resultater det siste året. Real Madrid vant mesterligaen forrige sesong, og Kroatia gikk overraskende til finale i sommerens VM-sluttspill i Russland.

I alt 30 spillere var nominert i mandagens Ballon d'Or-kåring.

Verken Messi eller Ronaldo markerte seg under VM. Portugal ble slått ut av Uruguay i åttedelsfinalen, mens Argentina røk mot Frankrike i samme runde. Dermed seilet Modric opp som favoritt.

Den lille kroaten ble kåret til VM-sluttspillets beste spiller i sommer.

Ballon d'Or, ofte oversatt til «Gullballen» på norsk, regnes som den mest prestisjetunge individuelle prisen en fotballspiller kan vinne.

