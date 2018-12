«Moi» får østerriksk sjef i Southampton

sport

Østerrikeren har skrevet under en avtale på to og et halvt år med den engelske sørkystklubben. 51-åringen er mest kjent for at han i 2017 ledet RB Leipzig til 2.-plass i klubbens aller første sesong i 1. Bundesliga.

– Vi er ekstremt glade for at vi er blitt enige med Ralph Hasenhüttl og at han blir vår nye manager. Dette byttet gir oss en ny start. Vi har fulgt Ralph helt siden hans dager i Ingolstadt. Der viste han kvaliteter vi mener vi trenger. Han utviklet seg videre med suksess i en progressiv og ambisiøs klubb som RB Leipzig, sier Southamptons styreleder Ralph Krueger til klubbens nettsted.

Talentutvikler

Southampton kvittet seg med Mark Hughes mandag. Klubben spilte 2-2 etter først å ha ledet med to mål mot Manchester United i helgen. Elyounoussis lag ligger under nedrykksstreken med kun 9 poeng på 14 kamper.

– Viktigheten av å komme på rett spor, få ut vårt potensial og få resultater igjen raskt kan ikke undervurderes. Southamptons tidligere suksess var bygget på en klar identitet. Det handler om å utvikle spillere, og det er en evne Ralph har vist i sine tidligere klubber, sier Krueger.

Forrige sesong reddet Southampton plassen i Premier League med et nødskrik. Hughes kom inn i mars og styrte klubben til fornyet kontrakt, men waliseren greide ikke å bygge videre på det med gode resultater.

Tøffe kamper

Så sent som i 2015/16-sesongen endte Southampton på en kruttsterk 6.-plass.

Det var under Hughes' ledelse at Elyounoussi i sommer ble hentet til den engelske sørkysten. Nå håper han i likhet med sine lagkamerater at Hasenhüttl skal få klubben til å blomstre igjen etter en tung periode.

Onsdag kveld har Southampton en beintøff bortekamp mot Tottenham på Wembley. Deretter skal laget de neste ukene møte bunnrival Cardiff (b), Arsenal (h), Huddersfield (b), West Ham (h), Manchester City (h) og Chelsea (b).

