Verdenscupstarten i skiskyting utsatt

Rennet skulle etter planen ha startet klokken 14.15, men da var det minimalt med sikt på standplass. Kort tid etterpå opplyste Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) at rennet utsettes.

Dersom værgudene tillater det, vil mennenes normaldistanse bli avviklet torsdag klokken 10.15. Senere på dagen skal kvinnene ut på sin 15 kilometer.

– Dessverre er rennet utsatt. Normaldistansen er en lang konkurranse, og til slutt får vi også kombinasjonen av mørket og tåke. Det vil gjøre forholdene helt ulike for deltakerne, sier IBUs rennsjef Borut Nunar.

Han er tydelig på at det ble umulig for arrangørene å garantere like forhold slik værforholdene var i Pokljuka onsdag.

I den norske leiren forsto man avgjørelsen.

– Slik det ser ut nå, så var det en grei avgjørelse. Innimellom var det bra, men andre ganger så man ikke blinkene, sier landslagstrener Egil Kristiansen til VG.

