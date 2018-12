Trøtt EM-kamp for norske håndballstjerner

sport

Troppen må kaste delvis om på døgnet for å fungere i mesterskap. Norge har spilt flest senkamper av alle i mange år i VM og EM etter ønske fra TV 2.

Nattmaten kommer på bordet ved 00.30-tiden etter flere kamper. Etter kjempetapet (23-31) mot Romania onsdag ble det en tilnærmet søvnløs natt for mange.

To av tre i årets mesterskap hadde avkast først 21.00. Og Norge slipper ikke unna i hovedrunden heller.

– Jeg er en av dem som sliter veldig med å sove dersom det er sene kamper. Er det 21-avkast blir det gjerne noen ekstra timer hvor man ligger og vrir seg litt, sier lagkaptein Stine Bredal Oftedal til NTB.

– Jeg har unngått å bruke medisiner hittil, men dersom det en dag føles nødvendig, så vil jeg bare brukt det.

Lære

– Det er alltid en utfordring med 21-kampene. Vi må skyve litt på døgnet og starte senere. Samtidig er det en grense for hvor sent vi skal starte dagen. Frokost klokka ti er grensen, sier en av landslagets leger, Anne Froholdt, til NTB.

– Vi har vært gjennom dette før, men i denne troppen er det en del unge jenter. De må på et vis lære seg dette. Det er en utfordring.

– Vi pusher absolutt ikke sovetabletter, og vi er veldig restriktive når det gjelder bruk av medisiner med tanke på søvn. Vi har tidligere brukt et allergi-preparat som gjør deg litt klarere til å sove uten at det er en sovetablett med de bivirkningene det kan ha. Man blir kort og godt litt fortere sigen, sier Froholdts kollega Nils Ivar Leraand til NTB.

Han har ikke noe imot 21-kamper. – Jeg er et skikkelig B-menneske og som et frossent lokomotiv som må varmes opp med svart kaffe for å starte, sier han.

