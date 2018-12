Ellevilt Løke-show i norsk EM-utklassing

sport

Seieren var helt nødvendig for at muligheten til semifinaleplass skulle leve. De norske jentene danset av glede etter sluttsignalet.

Løke scoret på sine fem første skudd og skaffet to straffer de to andre gangene hun hadde sjansen i løpet av de første 22 minuttene.

Hun er tilbake svært nær sitt toppnivå fra et par sesonger tilbake. Det betyr at alle forsvar må bruke mye energi på henne utover i EM.

Norge var nesten som forvandlet i forsvar fra tapskampene mot Tyskland og Romania. Ungarn ble taklet i senk med en «ny» norsk forsvarsformasjon.

– Det har tatt litt tid å trimme det inn, men jeg synes det begynner å sitte bra, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV3.

– Vi var sjanseløse når Norge traff dette nivået og vi ble trykket helt tilbake av et meget godt norsk lag, sa Ungarns trener Kim Rasmussen.

Løke, Kari Brattset, Veronica Kristiansen og Sanna Solberg spilte mye sammen i en aggressiv og oppofrende blokk.

Bakerst sto keeper Katrine Lunde (42 i redningsprosent før pause) meget bra i det som ble en knallsterk 1. omgang. Den endte med norsk 19-12-ledelse.

Fartsfylt

Forsvarssuksessen smittet over i angrepet der Norge med stor fart spilte Ungarn til statister i lengre perioder.

Unge Henny Reistad var en av flere svært pigge jenter i sjiktet bak Løke. Camilla Herrem, inne i troppen etter Thea Mørks skade, hadde også en herlig kveld ute på venstrekanten. Stine Bredal Oftedal hadde en haug assister og scoret seks selv.

Norge har igjen kamper mot Nederland (tirsdag) og Spania (onsdag) i hovedrunden. Kun to norske seirer kombinert med «riktige» resultater i et par andre kamper, kan sende Norge videre til Paris og finalehelgen der.

Tyskland slo Spania lett fredag. Norges nederlag for tyskerne i puljespillet kan fortsatt absolutt bli helt ødeleggende i den norske jakten på semifinale.

Savner Mørk

Norge risikerer fortsatt en av sine svakeste plasseringer i mesterskap siden gjennombruddet med VM-bronse i 1986.

Savnet av Nora Mørk er åpenbart, og det er ingen overraskelse. Fredag viste Norge et forsvarsspill som kan skape trøbbel for de aller fleste. Det gir den norske troppen et skikkelig psykisk løft før tre kampfrie dager.

Søndag blir avgjørende for Norge. Da vil en Romania-seier over Nederland være til kjempehjelp med tanke på en mulig norsk semifinale.

