Johaug smadret rivalene på Beitostølen

Ingen var større favoritt enn Johaug da langrennsverdenscupen gikk på norsk snø for annen helg på rad. Hun skuffet ikke og fortsatte sin perfekte distanserekke i comebacket.

– Det var et veldig godt skirenn. Det var nok sesongens beste løp rent følelsesmessig. Jeg kjente fra start at jeg hadde en god dagsform, og jeg fikk gode svar. Teknisk gikk det bra, sa Johaug til NRK.

30-åringen fra Dalsbygda knallet til fra start og holdt en fart ingen var i nærheten av å matche. Hun slo svenske Kalla med 1.05,9 minutter, mens Ingvild Flugstad Østberg tok den siste pallplassen. Tre tidels sekund skilte 2.- og 3.-plassen.

Med nok en triumf kan Johaug nå skilte med 46 individuelle verdenscupseirer. Hittil i vinter har hun vunnet seks av sju renn hun har gått. Det er bare sprinten på Lillehammer forrige helg Johaug ikke har stått øverst på podiet. På distanse har hun vunnet rubbel og bit (fire i verdenscupen, to under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen).

– Jeg valgte et tidlig startnummer på grunn av været. Min største utfordring er å kunne roe ned, og i dag stresset jeg ikke. Jeg kjente at jeg hadde en annen kropp i dag enn på Lillehammer. Denne følelsen skal jeg ta med meg til Davos, sa Johaug.

Kunne dabbe av

Det var spesielt mellom 2,2 og 6 kilometer at Johaug knuste alle. I løpet av dette strekket falt rivalene av og tapte mye tid. Rundt halvveis var svenske Ebba Andersson nærmest med 31,5 sekunder.

Johaug holdt ikke den samme toppfarten i annen halvdel av 15-kilometeren, men hun kunne fint dabbe litt av. Seieren hadde hun i sin hule hånd.

– Jeg fikk gode baksekunderinger hele veien, sa Johaug.

Østberg var på pallen for annen gang på rad. Hun ble treer på 10 kilometer jaktstart under forrige helgs minitour på Lillehammer.

Ragnhild Haga var tredje best av de norske. OL-mesteren på 10 kilometer havnet på 9.-plass og ble slått med hele 1.55,1 minutter. Heidi Weng har ikke hatt en god sesongstart, og på Beitostølen viste hun at det fortsatt er et stykke opp til toppformen. Forrige sesongs verdenscupdronning ble nummer 14 og var over to og ett halvt minutt bak Johaug.

Første siden 2009

Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok 16.-plassen. Som vertsnasjon kunne Norge stille med hele 15 løpere til start. De øvrige som gikk var Hedda Østberg Amundsen, Marte Mæhlum Johansen, Emilie Fleten, Anna Svendsen, Silje Øyre Slind, Anne Kjersti Kalvå, Tiril Liverud Knudsen, Marte Skaanes, Berit Mogstad og Julie Myhre.

Lørdagens verdenscuprenn var det første på Beitostølen siden 2009. Valdrisene steppet inn som arrangør etter at franske La Clusaz av økonomiske årsaker måtte melde avbud denne sesongen. Norge har dermed fire verdenscupstevner i vinter. Over nyttår skal det være renn i Oslo og Drammen.

Søndag går vinterens første verdenscupstafett av stabelen. Der må de norske langrennsjentene belage seg på knalltøff konkurranse fra Sverige.

