Rashford herjet da United moste Fulham

Fulham var ute etter å slå United for første gang siden 2009, men etter fire kamper på rad uten seier var United desperate etter en trepoenger.

Mourinhos mannskap drepte kampen med tre scoringer før hvilen, og var aldri truet av et svært tamt Fulham-lag uten Stefan Johansen. Kampens store spiller ble den mye kritiserte Rashford, som på utsøkt vis satte inn 4-1 åtte minutter før slutt.

– Spillerne ønsket å ta med seg den samme mentaliteten de hadde i kampen mot Arsenal som til kampen mot Fulham. Når spillerne gir alt er følelsen positiv uansett resultat, og når man gir alt for klubben spiller man som et mye bedre lag, sa Mourinho til BBC.

Knallsterk omgang

12 minutter ut i kampen spilte Marcus Rashford ut til Ashley Young på venstrekanten. Noe heldig tråklet han med seg inn i sekstenmeteren, men derfra viste 33-åringen virkelig fram skuddfoten. Med høyre hamret han kula inn i lengste hjørne.

Kvarteret senere var Rashford på løp på venstresiden. 21-åringen slo 45 grader ut til Juan Mata, som fra sekstenmeteren plasserte inn 2-0 langs bakken. Det var Rashford sin fjerde assist på tre kamper.

Mata skulle bli delaktig også i Uniteds tredje mål for kvelden. Etter en kort corner fikk Jesse Lingard ballen fra Mata utenfor sekstenmeteren. Spanjolen var på løp inn mot mål og fikk en perfekt timet pasning. På første berøring slo han inn til Romelu Lukaku som enkelt satte inn 3-0.

Mourinhos menn kunne dermed gå til pause med tre scoringer, noe som ikke har skjedd i serien på over et år.

– Når man gir alt, så er man et bedre lag, poengterte United-treneren.

Rashford herjet

Etter hvilen fortsatte hjemmelaget å spille underholdende fotball, men flere scoringer lot vente på seg. I stedet var det gjestene som fikk hull på byllen da Aboubakar Kamara scoret på straffe etter halvspilt omgang.

Med det tente franskmannen et lite håp for Fulham, men minuttet senere ble André-Frank Anguissa sendt i dusjen med sitt andre gule kort.

Drøye ti minutter før slutt var Rashford nære ved å komme på scoringslisten for tredje gang denne sesongen. Unggutten gjorde alt rett og fintet ut to Fulham-forsvarere, men igjen ble avslutningen for dårlig.

Men så smalt det fra engelskmannen. Han fikk ballen på venstrekanten og fra hjørnet av sekstenmeteren dunket han inn 4-1 i nærmeste hjørne. Det kronet en sterk kamp for Rashford, som ble byttet ut til stående applaus fra hjemmefansen.

Med seieren står Manchester-klubben med 26 poeng på 16 kamper, mens Fulham fortsatt innehar jumboplassen med ni poeng.

