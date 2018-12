Skøyter: Norsk seier på lagsprinten i Polen

sport

Det norske vinnerlaget besto av Håvard Lorentzen, Johann Jørgen Sæves, Henrik Fagerli Rukke og Bjørn Magnussen. Differansen ned til Nederland på andreplass var 16/100 sekund.

Russland ble nummer tre og ble slått med 47/100 av det norske laget.

– Det var deilig å få satt på plass de andre lagene for en gangs skyld, sa Magnussen til NRK.

– Jeg merket av vi holdt ganske høy fart på de første rundene, for jeg var ganske stiv de siste 200 meterne. Det er godt å få en boost, det gir en god trygghet fram imot VM, og der har vi veldig gode medaljesjanser, sa Lorentzen.

Pedersen på 5.-plass

Det norske kvinnelaget ble nummer åtte på sin lagsprint, 3,91 sekunder bak de japanske vinnerne. Her tok Russland andreplass, mens Nederland kapret tredjeplassen.

På det norske laget gikk Hege Bøkko, Martine Ripsrud og Anne Guldbrandsen.

Senere søndag ble det gått 5000 meter for kvinner og 10.000 meter for herrer. Det gikk imidlertid ikke helt veien for de norske skøyteløperne. Sverre Lunde Pedersen leverte gode rundetider helt fram til det gjensto to runder. Der fikk han det tungt og tapte for mange sekunder.

Pedersen gjorde likevel et ålreit løp tatt i betraktning at han var syk tidligere i uka. Han ble til slutt nummer fem og ble slått med 10,08 sekunder av nederlandske Marcel Bosker.

Møtte veggen

Håvard Bøkko møtte veggen på de to siste rundene i det som var en relativt tung 10.000 meter for 31-åringen. Han havnet på 9.-plass.

– Det kom en hammer og klinte til meg i trynet. Jeg husker ikke så mye egentlig, for det ble ganske tåkete. Jeg skulle gjerne byttet bein med alle i hele verden akkurat der og da, sa Bøkko til NRK etter sitt løp.

Esmee Visser fra Nederland vant kvinnenes 5000 meter. Det var ingen norske løpere i A-gruppen på distansen.

(©NTB)