Ungarn ga Norge en hjelpende hånd

sport

Tyskland ledet 25-24 på tampen av kampen, men slapp inn to mål i sluttminuttene og mistet alle poengene. Det ungarske laget imponerte med sitt forsvarsspill og ga tyskerne kamp til siste slutt. Noémi Háfra ble Ungarns matchvinner.

Med tapet rotet tyskerne bort svært viktige poeng i jakten på semifinaleplass. Det ga også Norge en hjelpende hånd. Thorir Hergeirssons lag vant over Ungarn fredag og drar fordel av innbyrdes oppgjør dersom de ender med like mange poeng.

– Jeg tror det er et bra resultat for oss, sa Norge-kaptein Stine Bredal Oftedal.

– Jeg så på telefonen og trodde det ble uavgjort. Det ble jubelrop da Ungarn vant, sa Veronica Kristiansen.

Kun to norske seirer kombinert med «riktige» resultater i et par andre kamper, kan sende Norge videre til Paris og finalehelgen der.

– Det er ikke bare opp til oss lenger. Det visste vi etter Romania-kampen. Vi vet at det er en fordel at Ungarn slår Tyskland og at Romania slår Nederland, svarte Hergeirsson på NTBs spørsmål lørdag om veien videre og de forskjellige regnestykkene omkring en mulig norsk semifinale.

Hergeirsson la ikke skjul på at det kjennes dårlig å være avhengig av andre lag for å ta seg videre. Romania må vinne mot Nederland søndag kveld for at Norge skal kunne ta seg videre. Kampen blåses i gang klokken 18.00.

I den andre gruppen i hovedrunden spilte Sverige uavgjort 21-21 mot regjerende verdensmester Frankrike.

(©NTB)