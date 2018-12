Bradys touchdownrekord overskygget av sjokktap

sport

Brady kastet tre touchdownpasninger og passerte Peyton Mannings rekord på 579 TD-pasninger i karrieren (både grunnserie og sluttspill). Den 41-årige superstjernen som har ført Patriots til fem superbowlseirer er nå oppe i 582.

Manning har fortsatt rekorden på 539 TD-pasninger i grunnseriekamper, men Brady er bare 28 bak ham og gir seg nok ikke før han har den rekorden også.

Brady så ut til å føre Patriots til seieren som ville sikret laget avdelingstittel for 10. år på rad, men Dolphins iverksatte sin mest desperate kriseplan da laget hadde ballen 69 yards fra motstanderens målsone med 16 sekunder igjen å spille, og ble belønnet med 34-33-seier.

Quarterback Ryan Tannehill traff Kenny Stills med en pasning som nesten nådde midtstreken. Før han ble taklet kastet Stills ballen sidelengs til DeVante Parker, som i sin tur vippet ballen videre til Kenyan Drake. Han løp slalåm mellom sjokkerte Patriots-forsvarere og stupte inn i målsonen. Da hadde klokka tikket ned til null.

– Vi har øvd på det spillet hele sesongen med tanke på en slik situasjon, og gutta utførte det så bra det er mulig å gjøre, sa Dolphins-trener Adam Gase etter at laget holdt liv i sitt sluttspillhåp.

– Et desperado-spill, kommenterte Patriots-trener Bill Belichick.

Det er det lengste touchdown som har avgjort en NFL-kamp i siste sekund siden NFL og AFL ble slått sammen i 1970.

Dramatisk var det også da Kansas City Chiefs sikret sluttspillplass ved å slå Baltimore Ravens 27-24 etter forlengning. Harrison Butker misset et trepoengspark i sluttsekundene av ordinær tid, men gjorde opp for seg ved å sparke vinnerpoengene i forlengningen.

Chiefs-quarterback Patrick Mahomes imponerte igjen, og 23-åringen styrket sitt favorittstempel i kampen om å bli kåret til årets spiller (MVP).

New Orleans Saints lå under med 11 poeng, men vendte anført av Drew Brees til 28-14 over Tampa Bay Buccaneers og sikret avdelingsseier.

