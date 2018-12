Forsvarsprofil forlenget med Liverpool

sport

21-åringen har signert en kontrakt som binder ham til Anfield-klubben fram til 2024, melder Liverpool på sine nettsider.

Gómez pådro seg et brudd i leggen i ligakampen mot Burnley sist onsdag og står foran et seks uker langt skadeavbrekk.

– Å signere den nye avtalen betyr alt for meg. Jeg elsker klubben, og jeg elsker å spille her og å lære, så jeg er glad for å kunne fortsette med det, sier 21-åringen.

Gomes kom til Liverpool fra Charlton sommeren 2015. Siden har han spilt 59 kamper for Anfield-klubben.

Denne sesongen har han fått noe som ligner et gjennombrudd på midtstopperplass.

(©NTB)