River Plate-helten Quintero sier Libertadores-seieren var fortjent

Dermed vant River Plate den argentinske hatduellen 5–3 sammenlagt. I løpet av dobbeltoppgjøret hadde laget ligget under tre ganger, men tok føringen da det gjaldt som mest, med to mål i ekstraomgangene.

I det 109. minutt hamret innbytter Juan Quintero inn 2-1, mens Gonzalo Martinez feide all tvil til side da han kontret inn 3–1 i et tomt Boca-bur. Like før den siste scoringen var returkampen bare en ball i stolpen unna 2–2.

– Vi fortjente denne tittelen. Det var vanskelig fordi Boca er et veldig taktisk lag og er veldig fysiske med tanke på å vinne ballen tilbake. Vi visste at vi måtte kjempe helt til slutten, sier Quintero til Fox Sports etter kampen.

– Nå skal vi feire, sier mannen som bidro sterkt til lagets fjerde Libertadores-seier. Sist gang River Plate vant Sør-Amerikas svar på mesterligaen var i 2015.

Uavgjort i første runde

Foran 72.000 tilskuere på Santiago Bernabéu i Madrid tok Boca Juniors ledelsen etter 44 minutter. Dario Benedetto gikk på et smart løp mellom to forsvarere og avsluttet vakkert forbi keeper.

Men heller ikke denne gangen skulle Boca-spillerne klare å holde på ledelsen. I den første finalekampen var de foran to ganger, men måtte nøye seg med 2–2. I det 68. minutt straffet Lucas Pratto gamleklubben og skjøt inn utligningen.

Rødt kort

Det ble mye stopp i spillet mot slutten av annenomgangen. Særlig Boca Juniors-spillerne slet med kramper. En ny nedtur kom da Wilmar Barrios fikk sitt annet gule kort tidlig i første ekstraomgang. Dermed måtte Boca avslutte finalen med ti mann.

Så da Quintero tok River Plate opp i 2-1, så det virkelig kjørt ut for et slitent Boca-lag. Like før baklengsmålet var Carlos Tevez i ferd med å gjøre seg klar for å komme innpå, men da var det for sent. Like før slutt skulle Boca få sjansen til å utligne, men stolpen sto i veien.

Hard rivalisering

Buenos Aires-derbyet mellom River Plate og Boca Juniors er kjent under navnet «Superclasico». Det blir av mange vurdert til å ha verdens mest hatefulle rivalisering mellom to fotballklubber.

Den første finalekampen mellom de argentinske byrivalene endte 2–2. Returkampen skulle vært spilt på River Plates hjemmebane 24. november, men den ble utsatt etter at hjemmesupportere angrep Boca Juniors' spillerbuss.

Flere av Boca-spillerne spillere kom til skade i de skremmende hendelsene da vinduer ble knust og det ble sprøytet pepperspray inn i bussen.

Boca motsatte seg avgjørelsen om å flytte kampen til et annet land. Klubben krevde å tilkjennes finaleseieren, men dette ble avslått av det søramerikanske fotballforbundet Conmebol. Klubben måtte til slutt også godta å spille oppgjøret i Spania.

River Plate ble bøtelagt med 400.000 dollar (3,5 millioner kroner) og pålagt å spille sine to neste hjemmekamper i søramerikanske internasjonale klubbturneringer for tomme tribuner.

