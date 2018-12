Romania-seier i håndball-EM, Norges håp mindre

sport

Resultatet gjør at Norges mulighet til å komme seg til semifinale ble mindre, men den er ikke helt borte. Norge må slå Nederland tirsdag og Spania onsdag for å kunne gå videre til cupspillet.

I tillegg må de norske jentene få hjelp med «riktige» resultater i de andre kampene onsdag. Ungarn må blant annet slå Romania.

Et viktig moment for Norge vil være at Ungarn kommer opp på seks poeng. Det kan gjøre at den norske 38-25-seieren mot ungarerne blir avgjørende dersom målforskjellen til slutt må til for å skille lagene.

Spania kom til kampen uten poeng. Spanjolene tok likevel initiativet med en gang og gikk opp til 6-1. Romania var rystet og var heldig som ikke lå kraftig under ved pause. Spania bommet på sine to siste forsøk i omgangen før Romania reduserte til 10-12 i siste sekund ved Cristina Neagu.

Neagu var Romanias toppscorer med sju mål.

