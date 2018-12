TV 2 og NRK: Petter Northug legger opp

sport

Dermed tyder alt på at en stor skikarriere er over. Under sesongåpningen på Beitostølen midt i november sa Northug at han ga seg selv noen uker, men at han var nødt til å prestere innen midten av desember.

– Hvis jeg ikke går fort på ski fra midten av desember, da er det slutt. Da er kvalifiseringen over, og så får vi se om det blir noe mesterskap. Siste frist er å gå fort på ski i den skandinaviske cupen, sa han.

Til helgen er det renn i skandinavisk cup i Östersund.

Northug har hatt en trøblete inngang til sesongen og har ikke vært i nærheten av verdenscuplaget så langt.

– For min del blir det å konkurrere på nivå to og trene, og så får vi se hvordan kroppen fungerer, sa Northug under åpningshelgen på Beitostølen.

Mange på plass

Klokka 21 tirsdag sendte Norges Skiforbund ut en pressemelding med innkalling til pressekonferanse med Petter Northug på Scandic Lerkendal klokka 12 onsdag, «med fokus på hans framtid».

Pressekonferansen skal innledes med en plenumsseanse, og deretter skal Northug være tilgjengelig for å svare på spørsmål i en halv time.

Hovedtrener for mennenes sprintlag Arild Monsen og langrennssjef Espen Bjervig vil også være til stede. Landslagssjef Vidar Løfshus har ikke anledning til å være i Trondheim, men han vil være tilgjengelig for mediene på mobil.

Erfarer at han gir seg

At det mobiliseres såpass tyder på at det ikke er en hvilken som helst pressekonferanse. Både TV 2 og NRK erfarer tirsdag kveld at han vil fortelle at han legger opp.

– Petter er klok. Han har kommet til at nok er nok. Han har vunnet nok. Nå vil han kose seg med skiløping og trene. Han gleder seg til nye oppgaver, ikke minst i TV 2, sier Johan Kaggestad til kanalen som har sikret seg en avtale med Northug om samarbeid etter endt skikarriere.

Northug har 13 VM-gull, to OL-gull og to sammenlagtseirer i verdenscupen blant sine meritter.

