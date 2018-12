Northug legger opp: – Jeg angrer ingenting

sport

Foran et fullsatt pressekorps på Lerkendal I Trondheim fortalte en striglet 32-åring at en lang og innholdsrik karriere er over, og at han er ferdig som langrennsløper på toppnivå.

– Jeg har tatt et valg om å legge opp som skiløper. Som jeg sa på Beitostølen har det vært en trøblete sensommer og høst. Jeg har forsøkt å være i ok form når sesongen skulle starte, men jeg har kjent i de to siste ukene at jeg mangler det siste for å levere på dette nivået. Jeg orker ikke å bruke mer energi og krefter for å beholde denne plassen når jeg ligger så langt etter, sa Northug.

Takket familien

Han fikk problemer med å holde tårene tilbake da han spesielt takket familien for all støtte gjennom årene.

Pappa John var den første han fortalte om beslutningen til.

– Han besøkte meg før helga. Selv om vi ikke sa så mye så følte jeg at vi gjorde dette sammen, sa 32-åringen.

Northug mener at Oslo-VM 2011 henger aller høyest, men at Falun-VM også var viktig.

– Det har vært et eventyr. Jeg hadde en drøm som liten gutt om å bli en god skiløper, og jeg er stolt over det jeg har fått. Langrenn har vært livet mitt i mange år, og det er tøft å gi seg, men samtidig er det litt godt også, sa Northug.

– Jeg har tenkt mye på denne den siste uka. Det er begrenset hvor lenge man gidder og prøve når framgangen har manglet.

En svært rørt Northug slet på podiet i sin avslutningspressekonferanse.

– Dette var tøffere enn jeg hadde trodd, sa Northug på spørsmål fra NRK.

– Det har vært livet mitt, og det har vært ekstremt til tider. Jeg har kanskje ikke forklart hvor mye jeg har ofret og gått inn for det å virkelig ville bli best. Da merker man det ekstra på en sånn dag at det er tungt å gi seg, men selv om det er tung er det også godt, sa han med tårer i øynene.

Kjempet for å komme tilbake

Northug har hatt en trøblete inngang til sesongen og har ikke vært i nærheten av verdenscuplaget så langt. Mosvik-kroppen har ikke respondert på trening.

12. desember var avgjørelsen tatt: Northug gir seg på toppnivå.

– Jeg har gått litt mine egne veier. Det som alltid har vært i hodet mitt er at det handler om å vinne skirenn. Det har vært filosofien min. Det har vært oppturer og nedturer, men jeg har vært privilegert og heldig for å få oppleve det jeg har gjort.

– Hva er du mest stolt over?

– Det er det at jeg har prestert over tid. Jeg er oppvokst med at femmila er det største, og at jeg sto øverst i Falun etter det fjerde femmilsgullet er nok det største.

– Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer ingenting. Veien fram har vært bevisst.

Northug har 13 VM-gull, to OL-gull og to sammenlagtseirer i verdenscupen blant sine meritter.

Han sier at han ikke helt har noen spikret rute på hva han skal gjøre i den nærmeste framtid.

– Jeg skal bruke tid på å fundere hva jeg skal gjøre i fortsettelsen.

(©NTB)