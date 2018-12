Sky stanser sponsing av sykkellag

sport

Dersom profflaget, som har vært et av de mest dominerende i sporten, skal fortsette også etter 2019-sesongen blir det under et annet navn. Medieselskapet opplyste onsdag at de trekker seg som sponsor etter neste sesong.

Team Sky ble dannet i 2010 etter at det ble grunnlagt året før.

– Vi kom inn i sykkelsporten med mål om å løfte sporten på alle nivåer. Etter å ha vært involvert rundt ti år kan jeg ikke være mer stolt over hva vi har oppnådd i Team Sky og vårt samarbeid med det britiske sykkelforbundet, sier mediehusets administrerende direktør, Jeremy Darroch.

– Utgangen av 2019 er den rette tiden å gå inn i et nytt kapittel i Skys historie, sier Darroch videre.

Ingen garanti

På sykkellagets hjemmeside står det at nyheten trolig kommer som en stor overraskelse på mange, men at de vil fortsette også etter 2019 dersom de finner en ny sponsor.

– Vi vil avslutte kapittelet med Sky på sterkest mulig måte, og kan vi finne en ny partner som kan ta laget inn i en ny æra, vil vi gjøre det, skriver Team Sky.

– Men enhver framtidig partner må være den rette partner, en som deler våre verdier. Hva som skjer fra 2020 kan vi ikke garantere, men uansett hva som skjer, vil det være avklart før Tour de France i juli, står det videre.

Der takkes også alle Team Sky-ryttere og hjelpere, både nåværende og de som har vært med tidligere år.

De norske rytterne Edvald Boasson Hagen, Lars Petter Nordhaug, Kurt Asle Arvesen og Gabriel Rasch har kjørt for laget, mens Kristoffer Halvorsen nå er eneste nordmann i Team Sky.

Stor suksess

Laget har siden 2010 har laget kjørt under navnene Sky Procycling og Team Sky. De har hatt stor suksess i Tour de France, som med ett unntak er vunnet av en Sky-rytter hvert år siden 2012.

Henholdsvis Bradley Wiggins, Chris Froome og senest Geraint Thomas har triumfert i rittet mens de har vært på lønningslisten til det britiske sykkellaget.

Ifølge Sky selv har laget vunnet 322 seirer siden 2010. Dette inkluderer åtte seirer i Grand Tour-ritt, 52 seirer i andre etappeløp, samt 25 seirer i endagersritt.

Med ryttere som Chris Froome, Sergio Henao, Michal Kwiatkowski, Wout Poels, Egan Bernal og Geraint Thomas virker det sannsynlig som om seierslisten vil øke ytterligere.

