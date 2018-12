Arsenal hele 22 kamper uten tap

sport

De bortesvake gjestene fra Aserbajdsjan var ingen trussel for Arsenal. Unai Emerys men kunne lett ha scoret flere mål.

Etter et drøyt kvarter hadde Alexandre Lacazette satt 1-0 etter et flott gjennomspill av Mesut Özil. «The Gunners» gjorde som de ville og slapp ikke Qarabag til én eneste gang før pause.

I annen omgang produserte Arsenal flere sjanser, men greide ikke å overliste motstanderens målvakt flere ganger.

Ikke siden august har Arsenal tapt en fotballkamp. Rekken på 22 oppgjør uten nederlag er klubbens lengste siden november 2007. Da stoppet den på 28 kamper, som er Arsenal-rekorden.

Laurent Koscielny var torsdag på banen for første gang siden han i mai røk akillesen i semifinaleexiten for Atlético Madrid i nettopp europaligaen sist sesong. Den franske stopperen spilte fra start og fikk 73 minutter i comebacket.

– For meg var dette en viktig dag. Det var min siste dag i rehabiliteringen, og nå starter et nytt kapittel i min karriere. Det var viktig for meg å nyte kampen sammen med lagkameratene mine. Resultatet betød ikke så mye. Det handlet om å være på banen med vennene mine, sa Koscielny til BT Sport.

Det var allerede klart at både Arsenal og portugisiske Sporting Lisboa ville ta seg videre fra gruppe E. Lisboa-laget slo Vorskla Poltava fra Ukraina med 3-0 på hjemmebane.

Fredy Montero gjorde 1-0 etter 17 minutter, mens Miguel Luis økte til 2-0 ti minutter før pause. Et selvmål fra Ardin Dallku ble til komfortable 3-0 i siste spileminutt før sidebytte.

