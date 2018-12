Berge og Genk sendte Sarpsborg ut av europaligaen

sport

På en tung Sarpsborg-kveld ble det litt norsk jubel. Vanligvis målskye Berge styrte inn 3-0 etter litt over en time. Midtbanejuvelen hadde også en glimrende assist på det første målet.

Sarpsborg måtte vinne den siste gruppekampen for å ta seg til en sensasjonell 16-delsfinale i den nest gjeveste europacupen. Tre poeng ville sendt Sarpsborg videre på Genks bekostning, men i egen storstue tok de belgiske vertene umiddelbart kommandoen.

Kampen var bare ett minutt og 56 sekunder gammel da nesten to meter høye Zinho Gano snek seg forbi en uoppmerksom Jørgen Horn og flikket Berges strålende innlegg i lengste hjørne.

Tre minutter senere sto det 2-0 på lystavla. Mot et ryggende forsvar spilte Genk-kaptein Alejandro Pozuelo ballen videre til Joseph Paintsil, som etter én berøring i boksen dunket lærkula forbi Sarpsborg-keeper Aleksandr Vasyutin.

Ved begge målene trøblet bortelagets stopper Joonas Tamm med underlaget og skled.

Ga bort kontringer

Det var tydelig at Genk hadde lært av 1-3-smellen i Sarpsborg tidligere i gruppespillet. Torsdag var vertene mer direkte i stilen og spilte vesentlig mer langt. De fikk samtidig god hjelp av at Sarpsborg altfor ofte mistet ballen og ga bort farlige kontringer. Paintsil kunne fort gjort både 3-0 og 4-0 med full uttelling de første 25 minuttene. Han hadde blant annet en ball i stolpen.

Samtidig var ikke østfoldingene helt uten sjanser. Etter en snau halvtime spilte Jon-Helge Tveita og Patrick Mortensen seg til en real dobbeltmulighet, men den viktige reduseringen kom aldri.

Berges 3-0-mål etter 64 minutter tok ut mye av gnisten i Sarpsborg-laget. Da var det synlig at gjestene hadde gitt opp. Med låret scoret Berge i sin annen strake europaligakamp på hjemmebane. Målet mot Besiktas forrige måned var hans aller første for Genk.

Lot seg inspirere

Rett før Berge-scoringen ble nordmannen nektet nettsus av Vasyutin, som med en fantastisk redning slo ballen videre i stolpen og ut. Men på den påfølgende corneren kunne Berge slippe jubelen løs.

Tre minutter senere ble Sarpsborg felt av nok en dødball. Denne gangen fikk Joseph Aidoo lov til å heade inn 4-0.

– Etter denne kampen står vi igjen med at du blir hardt straffet hvis man gjør småfeil, ikke klarer å stå på beina og slipper konsentrasjonen i små øyeblikk. På dette nivået blir man hardt straffet, sa Geir Bakke til TV 2 og la til:

– Samtidig er det litt inspirerende å se hvor lista ligger. Det bør være noe vi kan ta med oss inn i arbeidet til vinteren. Det finnes ingen snarveier i fotball, og vi må bare øve mye mer. I dag var de bedre enn oss på alt.

Sarpsborg hadde scoret i samtlige 13 kamper klubben hadde spilt i Europa før torsdagens møte med Genk, men i Belgia stoppet rekken. Østfoldingene kan uansett se tilbake på et fotballeventyr som vil stå igjen i klubbhistorien med gullskrift.

– Det har vært en fantastisk greie å få være med på. All ære til gutta at vi har klart å komme oss så langt og at vi hadde noe å spille om i siste kamp, sa Bakke.

Genk gikk videre til cupspillet sammen med Malmö. Marcus Antonsson sikret svenskene en knallsterk 1-0-seier borte mot Besiktas i Istanbul. Andreas Vindheim spilte samtlige minutter for MFF.

Besiktas fikk for øvrig Ricardo Quaresma utvist etter 65 minutter.

