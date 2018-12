Mental opprydning skal gi norsk seier i EM-avslutningen

sport

Norge gikk glipp av semifinale etter at Nederland slo Tyskland onsdag. Det var et tungt slag for mange, også jenta fra Buskerud.

– Personlig ja, men som lag og hva det betyr nei, sier Kristiansen til NTB på spørsmål om hun har utfordringer med motivasjonen før Sverige-kampen.

– Jeg kommer til å ha en samtale med Tom Henning Øvrebø i kveld. Det har hjulpet meg før. Jeg har brukt ham jevnlig et par ganger i måneden de siste to årene.

Spøkelse

Norges 32-33-tap i åpningskampen mot Tyskland ødela store deler av EM. Glimt fra den kampen herjer fortsatt med Kristiansen.

– Det dukker opp i hodet mange ganger. Så derfor er det bra å rydde litt opp. Tom Henning og jeg snakker veldig godt sammen, sier hun.

– Dere møter Sverige?

– Ja, det er jo Sverige, og de skal vi slå, sier Kristiansen.

Norges kamp starter 14.00 fredag og spilles trolig for ganske tomme tribuner. Arenaen tar 18.000 tilskuere. Semifinalene Russland-Romania og Frankrike-Nederland spilles på kveldstid samme dag.

