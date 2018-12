Politiet slo til mot russiske skiskyttere i Hochfilzen

sport

Påtalemyndigheten i Østerrike etterforsker dopinganklager fra skiskytter-VM i 2017 som gjelder fem utøvere og fem ledere på det russiske laget, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Russland vant ett gull og én bronse under fjorårets mesterskap i den østerrikske byen.

Det østerrikske politiet sier at de kun har vært på hotellet for å informere den russiske leiren om at det pågår undersøkelser, og at det ikke er blitt gjort verken ransaking eller avhør. Den russiske leiren påstår derimot at flere utøvere og personer i støtteapparatet har måtte svare på spørsmål fra politiet.

Det russiske laget sier i en uttalelse at det forbereder seg som vanlig til denne ukens verdenscuprenn i Hochfilzen. Jevgenij Garanitsjev, som tok bronse i Sotsji-OL i 2014, har tatt til Instagram for å lufte sin frustrasjon.

– Jeg er på en liste over mistenkte personer for å ha brutt dopingreglene. Skandale. Vi er rene!, skriver Garanitsjev.

Det internasjonale skiskytterforbundet opplyser torsdag at det er informert om den pågående aksjonen, men at det ikke har ytterligere kommentarer.

Verdenscuprennene i Hochfilzen starter torsdag med 7,5 kilometer sprint for kvinner. Det skal også gås sprint for herrer samt jaktstart og stafetter for begge kjønn.

