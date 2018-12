VG: Horneland takket nei til RBK

sport

Avisen skriver at den sitter på opplysningene om Hornelands RBK-nei fra informert hold. Han har vært hovedtrener i FKH siden høsten 2016.

Også Eurosport, som er rettighetshaver til Eliteserien, har kilder på at Horneland blir i Haugesund.

– Ingen kommentar, sier Rosenborgs styreleder Ivar Koteng til Eurosport.no når han blir konfrontert med nettstedets opplysninger om Horneland.

Under rogalandsklubbens julelunsj torsdag gikk styreleder i FK Haugesund AS, Ole Henrik Nesheim, langt i å slå fast at Horneland fortsetter i jobben også i 2019.

– Eirik er hærføreren vår og skal lede oss ut i Europa neste sesong, sa han, ifølge Haugesunds Avis.

Horneland skrev i høst under en ny treårskontrakt med FKH. I år tok han klubben til en sterk fjerdeplass i Eliteserien.

– Jeg opplever dette som spekulasjoner. Men dersom det er riktig, er det smigrende for både Eirik og klubben, sa Nesheim om RBK-interessen.

– Men timingen er ikke riktig nå. Vi har et kjempespennende prosjekt på gang, la han til.

Rosenborg er på jakt etter en permanent hovedtrener etter at Kåre Ingebrigtsen i juli fikk sparken. Rini Coolen har siden hatt det midlertidig ansvaret. Nederlenderen ledet trønderne til både serie- og cupgull. Klubben skal også fått nei fra Sarpsborgs suksesstrener Geir Bakke.

