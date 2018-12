Johansson imponerte i Engelberg-kvaliken

sport

Johansson viste best takter av de norske på trening og hadde det tredje beste hoppet i den siste treningsomgangen med 133,5 meter. De andre var mer beskjedne på lengdene under de to treningsomgangene.

I sitt kvalifiseringshopp slo Johansson til med 135 meter. Det holdt til 3.-plass. Best i kvalifiseringen var verdenscupleder Ryoyu Kobayashi fra Japan, som med 137 meter og 134,4 poeng var 1,5 poeng foran østerrikeren Stefan Kraft.

– Jeg har tenkt litt etter hoppingen min i Vikersund, hvor jeg fikk det tekniske til å stemme. Jeg har funnet beina mine, sa Johansson til TV 2 etter kvalifiseringen.

Johann André Forfang oppnådde 132 meter i kvalifiseringen etter to svake treningshopp. Det holdt til å være nest beste nordmann med 125,1 poeng på en 7.-plass.

Rettet på feilene

– Jeg fikk rettet på feilene fra treningen, og det var ganske enkelt å rette på. Jeg var litt nervøs og følte at jeg var langt unna, men det var godt å få ut dette i kvalifiseringen, sa Forfang.

Andreas Stjernen er tilbake i verdenscupen etter å ha stått over rennene i Russland forrige helg. Trønderen viste klar framgang med sine 128 meter i kvalifiseringen. Det ga 115,9 poeng og 21.-plass.

– Det blir litt bedre og bedre. Det har vært en positivt dag for meg, sa Stjernen.

Anders Fannemel hoppet småpene 127 meter og fikk 114,2 poeng. Det holdt til 25.-plass.

– Jeg "safet" litt med teknikken i kvalifiseringen etter en dårlig start i bakken, sa Fannemel.

Halvor Egner Granerud landet på 123,5 meter og 107,0 poeng.

Bygge videre

– Ikke noe kjempedag, men hoppet mitt er noe å bygge videre på, sa Granerud etter 34.-plassen.

Asker-hopperen sliter med å tilpasse seg sine nye ski og hoppet med skiene fra i sommer under fredagens kvalifisering.

Marius Lindvik hoppet bra i kontinentalcupen med to seirer på Lillehammer nylig og erstattet Daniel-André Tande på det norske laget til Engelberg-rennene. Han landet på 122 meter i sitt kvalifiseringshopp som holdt 104,5 og 38.-plass.

– Jeg ble litt utålmodig og traff ikke kanten, og da ble det tungt utover, sa Lindvik.

