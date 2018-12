Kombinert: Hoppseier til Gyda Westvold Hansen

sport

Langrennet avvikles natt til søndag norsk tid, og 16-årige Hansen ligger an til en ny pallplassering. Hun ble nummer to i fredagens renn i Steamboat Springs etter å ha vært nest best både i bakken og i sporet.

Veronica Gianmoena fra Italia og Jenny Nowak fra Tyskland ble nummer to og tre i bakken lørdag, men den tøffeste konkurransen kommer nok fra amerikanske Tara Geraghty-Moats på fjerdeplass. Hun gikk seg opp fra 3.-plass og vant fredagens renn klart. Lørdag starter hun 26 sekunder etter Hansen.

Ida Marie Hagen ble nummer ni i hopprennet lørdag.

I klassen for menn går Leif Torbjørn Næsvold ut som nummer fire, 27 sekunder etter den ledende japaneren Ryota Yamamoto. Næsvold har også Hidefumi Denda og tyske Simon Hüttel foran seg.

Lars Buraas, som ble beste nordmann på 4.-plass i fredagens renn, ble nummer 27 i hopprennet lørdag.

(©NTB)