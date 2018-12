Lundby sliter med teknikken etter 9.-plass i Frankrike

sport

– Jeg får ikke teknikken helt til å stemme. Balansen i tilløpet gjør at jeg ikke får trykket i hoppkanten slik jeg ønsker. Det er snakk om små detaljer, og heldigvis kan det snu like fort i positiv retning igjen, forklarer Lundby.

Tyske Katharina Althaus vant rennet foran japanske Sara Takanashi.

Det var Lundbys første hopp på 81 meter som ødela. Med det var hun helt nede på 14.-plass og var 17,2 poeng bak toppen. Ifølge NRKs hoppekspert Anders Jacobsen var det mye som ikke stemte i Lundbys hopp.

I sitt finalehopp landet hun på 87 meter og fikk 230,4 poeng. Jacobsen mente at heller ikke finalehoppet var perfekt. Hun var litt ivrig og manglet råskapen hun viste med stor suksess forrige sesong. Hun avanserte fem plasseringer i konkurransen.

VM er målet

VM i Seefeld er sesongens store mål. Sist sesong dominerte Lundby verdenscupen fullstendig. Hun sikret også OL-gull.

– Det eneste jeg kan gjøre er å jobbe konstruktivt med arbeidsoppgavene mine, og holde en rød tråd så jeg er sikker på at jeg er i stand til å kjempe i toppen igjen når teknikken stemmer. VM er det store målet, så her gjelder det å stå på og stille best mulig forberedt i Seefeld, sier hopperen fra Bøverbru.

Det var japanske Sara Takanashi som ledet etter 1. omgang med sine 87,5 meter i et svev bare de frammøtte i bakken fikk se. Produceren trodde nok det var en prøvehopper som hadde satt utfor, for noen TV-bilder av storhopperen ble aldri vist.

Althaus hadde annenplassen foran finalen. Hun fulgte opp med et svev på 87 meter, og det klarte ikke Takanashi å ta igjen med sine 85 meter. Hun endte 9,6 poeng bak.

Silje Opseth hoppet 78 og 80,5 meter i sine svev til totalt 211,9 poeng. Ingen av hoppene noen fulltreff og hun endte på 22.-plass til slutt.

Falt tilbake

Anna Odine Strøm har vært den nest beste norske hopperen denne sesongen, og hun fikk opp 83 meter under gunstige forhold. Det holdt til 11.-plass etter 1. omgang og var overraskende beste norske. Hun slo derimot av seks meter i finalehoppet sitt og med 208,3 poeng ble hun tredje beste av de norske på 26.-plass.

Lundby innledet verdenscupen med to annenplasser i normalbakken i Lillehammer før hun fikk en nedtur med bare 22.-plass i det avsluttende storbakkerennet i Lysgård. Forrige helgs renn i Titisee-Neustadt ble avlyst.

Ingebjørg S. Bråten kvalifiserte seg ikke til rennet i Frankrike.

