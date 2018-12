Stabil tilstand for Gisin etter skrekkfall

sport

Uhellet skjedde på startnummeret foran Aksel Lund Svindal, som etter et langt pauseavbrekk på nesten en halvtime kjørte ut som nummer 19.

Gisins skrekkfall kom på kanskje det verste punktet i Saslong-løypa. I svært høy fart slo sveitseren seg hardt i siden og landet deretter på ryggen. Et redningshelikopter hentet 30-åringen og fløy ham til sykehus.

Det var en avventende atmosfære i Val Gardena etter uhellet. Mange var bekymret for at det dreide seg om en alvorlig skade, men søsteren Michelle Gisin har til den sveitsiske avisen Blick kommet med oppløftende nyheter.

– Han er våken, og tilstanden er stabil, sier hun.

Svindal ville vite

Marc Gisin kommer fra en real skifamilie. Begge hans søstre, Dominique og Michelle, har hatt stor suksess i alpint. Dominique vant utforgullet i Sotsji-OL i 2014, mens Michelle tidligere i år tok gullet i superkombinasjon foran Mikaela Shiffrin under Pyeongchang-lekene.

På toppen av bakken ville Svindal vite hva som faktisk hadde skjedd da Gisin falt.

– Du kunne merke at det ikke var bra. Når du får beskjed om å ta av deg skiene, er det ikke et godt tegn. Det er det heller ikke når helikopter blir satt inn. Jeg liker å få beskjed om hva som har skjedd. Folk hvisket om det, men det synes jeg blir for dumt, sa Svindal til NRK.

Perspektiv

Kjetil Jansrud, som skuffet stort og endte på 26.-plass, syntes det var vondt å se Gisin-fallet.

– Det var ikke pent. Er det et sted i løypa man ikke vil gjøre feil, er det der. Det er vanskelig å ta innover seg hvor mye krefter som er i sving. Sporten er litt uviktig når slikt skjer. Det setter ting i perspektiv, sa Jansrud til NRK.

Det ble norsk jubeldag i den italienske bakken. Aleksander Aamodt Kilde vant 86/100 sekund foran Max Franz etter et superløp. Svindal ble nest best av de norske med sin 7.-plass.

(©NTB)