Hazard herjet i knepen Chelsea-seier

Samtidig som Arsenal tapte borte mot Southampton, gjør seieren at Chelsea fortsatt innehar 4.-plassen etter 17 serierunder.

Eden Hazard viste igjen stor klasse i en kamp der Chelsea utspilte hjemmelaget de første 45 minuttene. Med både målgivende pasning og scoring sikret han Chelseas ellevte seier for sesongen.

Selv om det var hans første mål på ni kamper, virket han ikke å være opptatt av nettopp det etter kampen.

– Jeg liker å score, men det er ikke viktig for meg. Det viktigste er å vinne kamper. Jeg nyter å spille fotball, og det er derfor jeg er på banen, sa han til BBC etter kampen.

Overkjøring

Etter 17 minutter spilt dro belgieren seg fri i sekstenmeteren og slo hardt inn langs bakken. På bakerste stolpe dukket Pedro opp og prikket inn 1-0.

Kvarteret senere ble Hazard spilt fri på midtbanen da samtlige Brighton-spillere var på Chelseas banehalvdel. 27-åringen satte på turboen og holdt forsvarsspillerne unna. Alene med keeper plasserte han inn 2-0 i nærmeste hjørne.

Chelsea hadde ballen og kontrollerte kampen fullt og helt. I annen omgang var de gulkledde for anledningen nære på å øke ledelsen flere ganger, men verken Pedro, Ngolo Kanté eller Willian klarte å overliste Mathew Ryan i Brighton-buret.

Skapte spenning

Brighton løftet seg, og drøye 24 minutter før slutt skulle det smelle for hjemmelaget. Ballen ble slått inn fra høyre, og på bakerste stolpe headet Bernardo ballen tilbake foran mål. Der sto Solly March og dunket inn reduseringen.

Flere store sjanser ble det ikke, og Brighton måtte gå av matta med tap for åttende gang denne sesongen. Klubben ligger på 13.-plass med 21 poeng.

Chelsea har sju poeng opp til ligaleder Manchester City. Den luka kan bli større om Liverpool overtar ledelsen med seier over Manchester United senere søndag.

– Vi vil være på toppen av ligaen på slutten av sesongen. Vi vet at Manchester City og Liverpool er gode lag, så vi vil ikke at gapet blir for stort, sa Hazard etter kampen.

