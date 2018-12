Liverpool-helten etter superinnhoppet: – En perfekt dag for meg

sport

Sveitseren fikk sjansen da Jürgen Klopps Liverpool-mannskap jaget et seiersmål, men slet med å finne veien til nettmaskene bak United-keeper David de Gea. Innhoppet ble av det gylne slaget.

– Det ble en perfekt dag for meg. Dette er den beste ligastarten i klubbens historie, og nå skal vi forsøke å fortsette på samme måte. Klarer vi det, tror jeg vi får gode tider, sa Shaqiri etter kampen.

United-manager José Mourinho innså at laget hans kom til kort på Anfield.

– De viste at de hadde det sterkeste laget, men det var tøft å slippe inn mål på de tidspunktene vi gjorde og måten det skjedde på, sa United-manager José Mourinho til Sky Sports.

Etterlengtet seier

17 minutter før full tid rundlurte Shaqiris lagkamerat Sadio Mané Ander Herrera på høyrekanten. Innlegget som fulgte gikk via De Gea og ut i feltet. Der sto Shaqiri og banket ballen opp i hjørnet via foten til Uniteds Ashley Young.

Ni minutter før slutt gjentok historien seg. Igjen fikk Shaqiri sjansen til å skyte, og på ny gikk ballen via en United-spiller og i mål bak en utmanøvrert De Gea.

Dermed kunne Jürgen Klopp bokføre sin første ligaseier mot United og samtidig fastslå at Liverpool igjen har ett poengs forsprang til Manchester City på tabelltoppen i Premier League.

Det er for øvrig mer enn fire og et halvt år siden Liverpool sist slo United i ligaen.

Keeperblemme

Det manglet ikke på underholdningsverdi de første 45 minuttene på Anfield, og kun fem minutter var spilt da ballen lå i nettet. United-back Ashley Young satte ballen rett i mål på frispark, men lagkamerat Romelu Lukaku forstyrret Liverpool-keeper Allison Becker såpass mye at dommertrioen annullerte scoringen for offside.

Midtveis i omgangen havnet Young i fokus igjen. United-veteranen sov i timen da Fabinho fant Sadio Mané på løp gjennom United-forsvaret. Alene med keeper De Gea var Liverpool-stjernen iskald.

Scoringen var senegaleserens sjuende i ligaen denne sesongen.

I den perioden styrte hjemmelaget showet, men United slo likevel tilbake med god hjelp fra keeper Allison. 33 minutter var spilt da brasilianeren tabbet seg ut etter et innlegg fra Romelu Lukaku. Allison slapp ballen ut til Jesse Lingard, som enkelt kunne sette inn utligningen.

United akterutseilt

Liverpool-spillerne skapte også mest innledningsvis i annen omgang og kunne fort tatt ledelsen da Roberto Firmino fikk avslutte fra god posisjon etter bare sju minutters spill.

Brasilianerens avslutning tvang fram en kjemperedning av United-keeper De Gea, som også var våkent framme og ryddet opp på returen.

Deretter kom Shaqiris to scoringer som avgjorde kampen på Anfield. For United fortsetter dermed problemene. Old Trafford-klubben har nå formidable 19 poeng opp til Liverpool på toppen av tabellen.

Det skiller også hele 11 poeng opp til Chelsea, som i øyeblikket innehar den siste av de fire plassene som gir mesterligaspill neste høst. Mourinho svarte følgende på om han kan løse lagets problemer.

– Hva mener du med å løse? Mener du å ta tittelen, selvsagt ikke, men vi kan fortsatt bli blant de fire beste, sa han.

Tallene viser også at United i øyeblikket har sluppet inn 29 mål i ligaen denne sesongen. Det er ett flere enn i hele forrige sesong til sammen.

For Liverpool ble søndagens hjemmeseier avslutningen på en sterk uke. Tirsdag ble avansementet til utslagsrundene i mesterligaen sikret i en kamp der laget hadde kniven på strupen.

