Sparket i 2013, supertrener Krumbholz fikset fransk EM-gull med 24-21 over Russland

En fullsatt Bercy-arena ga en perfekt ramme om finalen. Nesten 16.000 tilskuere presset seg inn, og de fikk se Frankrike ta sin første EM-tittel etter tre bronse fra tidligere mesterskap.

– Vi spilte sublimt i forsvar og med en voldsom energi, sa Krumbholz til Bein Sports.

Frankrike klarte søndag det bare Norge (2015 og 2016) har maktet tidligere i kvinnehåndball: Å følge opp et VM-gull med EM-tittel året etter.

For Norge endte årets EM i en skuffende femteplass.

Forbannet

Frankrike raste mot det danske dommerparet Karina Christiansen og Line Hesseldahl Hansen. De valgte å gi Allison Pineau direkte rødt kort etter pause.

Hun scoret til 16-13 på et straffekast, men på veien inn var ballen så vidt borti kinnet til den russiske keeperen. Etter å ha sett reprisen på en TV-skjerm, sendte dommerne en gråtende Pineau på tribunen.

Flere håndballeksperter kalte beslutningen «hårreisende» og mente at den var nok et eksempel på at kvinnemesterskapene lider under at de beste dommerne ikke er med.

Ute

Krumbholz ledet Frankrike i hele 16 sesonger før han ble sparket i 2013. Trenerskiftet fungerte ikke. Alain Portes fikk det ikke til.

Krumbholz ble hentet inn igjen før OL-kvalifiseringen i 2016. Han førte laget til Rio de Janeiro-lekene og tok der sølv. I fjor vant Frankrike VM etter finaleseier over Norge.

Om et snaut år går VM i Japan. Frankrike er kvalifisert dit og også for OL i 2020.

