Kilde etter sterk parallellstorslalåm: – Kjente at konkurranseinstinktet slo inn

Som dagen før kunne ingen stoppe Østerrikes superstjerne i den italienske alpinbakken. Hirscher danket ut Kjetil Jansrud på veien mot nok en triumf. Nordmannen kom til kort i åttedelsfinalen.

I finalen fikk Hirscher det lett i duellen med Thibaut Favrot. Franskmannen fikk en elendig åpning og var ikke i nærheten og tapte med 14/100 sekund.

Av de norske var det Kilde som imponerte. Fartskjøreren gjorde seg ikke bort i søndagens storslalåm med sin 17.-plass, og mandag kom han best ut av dem Norge hadde på startstreken.

Han knep 7.-plassen foran lagkamerat Henrik Kristoffersen.

– Dette var ganske morsomt. Jeg kjente at konkurranseinstinktet slo inn, så det var gøy. Det har vært godt å få kjenne på storslalåmformen, og det var artig å bare kunne klinke til, sa Kilde til NTB.

Lørdag tok han en etterlengtet seier da han overlegent vant utforrennet i Val Gardena. Det var hans første verdenscuptriumf siden 2016.

På håret

Kristoffersen røk ut for nevnte Favrot i kvartfinalen. Rælingen-alpinisten ble slått med fire tideler. Kilde forsvant også ut på dette stadiet, men han ga svenske Matts Olsson en hard kamp. Mellom dem skilte det bare 8/100 sekund.

Begge nordmennene tapte også hver sine plasseringsdueller, og dermed var det duket for en helnorsk kamp om 7.-plassen. Der var Kilde sterkest og var i mål seks hundredeler foran Kristoffersen.

– Det var bedre i dag, men det skulle ikke så mye til. Det var helt OK, sa Kristoffersen til NTB.

I 16-delsfinalen tok alle de norske seg videre. For både Kristoffersen og Leif Kristian Nestvold-Haugen skjedde det med nærmest minst mulig margin. Duoen avanserte med henholdsvis 2 og 3 hundredeler.

Nestvold-Haugen var 15 hundredeler for sent ute i åttedelsfinalen mot Kilde. Kristoffersen tok seg så vidt videre med seier over Luca De Aliprandini fra Italia.

– Det var på håret for min del i begge mine to første renn, og jeg var langt bak på alle mine gjennomkjøringer. Jeg reddet meg inn på skiskjøringen, sa Kristoffersen.

Håper det snur

Søndag hadde han sin verste verdenscupresultat på 21 måneder. Da endte Kristoffersen så langt ned som på 14.-plass i storslalåm. Det var hans svakeste renn i disiplinen siden han kjørte ut i Val d’Isère i desember 2015.

Etter det skuffende rennet hadde ikke Kristoffersen noen svar på hvorfor det gikk så sakte. Han var ikke særlig klokere dagen etter.

– Nei, men jeg prøver så godt jeg kan. Jeg ble nummer to i storslalåm nylig, så det kan snu fort.

Det er tett program for Kristoffersen før jul. Onsdag er det storslalåm i Saalbach-Hinterglemm, mens det dagen etter er slalåm samme sted. To dager før julaften er det slalåm i Madonna di Campiglio.

– Det gjør vondt i magen og sjelen med så mange renn på kort tid, men det er likt for alle, sa Kristoffersen til NTB mandag.

Hirscher står for øvrig nå med 62 seirer i verdenscupen totalt.

