Manchester United sparket Mourinho

Den 55 år gamle portugiseren fikk to og et halvt år i managerstolen i den engelske storklubben.

Denne høsten har United skuffet sportslig og allerede havnet langt bak de største rivalene på Premier League-tabellen. Derfor var det til slutt uunngåelig at klubben og Mourinho måtte skille lag.

Tung sesong

Akkurat som forgjengerne David Moyes og Louis van Gaal har Mourinho feilet i forsøket på å gjøre United til et mesterlag. I sin første sesong ble han berget av titler i ligacupen og europaligaen, men siden har mye gått galt for Mourinho.

Han har kranglet åpenlyst med spillere, blitt straffet flere ganger for sitt voldsomme kroppsspråk, og det så også ut til at han denne sesongen mistet mye respekt hos Uniteds spillergruppe – og ikke minst klubbens viktige supporterskare.

Søndagens 1-3-tap mot erkerivalen Liverpool ble dråpen som fikk begeret til å renne over for United-toppene. Da var det et tannløst lag Mourinho sendte ut på Anfield-gresset.

Carrick overtar?

Manchester United skriver på sitt nettsted at klubben takker Mourinho for jobben han har gjort og ønsker ham suksess i framtiden.

United kommer til å utnevne en midlertidig manager som skal lede laget ut inneværende sesong. I mellomtiden skal klubbledelsen jobbe med å hente inn en ny permanent manager.

Det er sannsynlig at førstelagstrener Michael Carrick vil lede spillerne på trenerfeltet i tiden som kommer. Den tidligere midtbanemannen, som la opp i sommer, er også en het kandidat til å overta Mourinhos rolle ut sesongen.

Neste kamp er mot Cardiff lørdag.

Turbulent

Det er slett ikke første gang Mourinho kommer på kant med spillere eller klubbledelse og forsvinner ut etter få sesonger.

I Chelsea fikk han sparken i starten av sin fjerde sesong i 2007. Senere skulle han lide samme skjebne i sin andre periode i London-klubben. Han fikk fyken av Chelsea halvveis i sin tredje sesong, nærmere bestemt i desember 2015.

Heller ikke i Real Madrid var det rosenrødt da Mourinho nærmet seg slutten av sin tredje sesong. Han kalte sesongen 2012/13 «min verste noensinne» og forlot Madrid få dager etter.

Uansett er det først og fremst suksess som kjennetegner portugiseren som ga seg selv tilnavnet «The Special One». Han slo for alvor igjennom da han ledet Porto til topps i mesterligaen i 2004 og har siden vunnet én mesterligatittel, seks ligagull og åtte cuppokaler i England, Italia og Spania.

