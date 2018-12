Baseball: Historisk MLB-avtale med Cuba

sport

Avtalen, som gjelder ut 2021-sesongen, betyr at cubanere kan signere for amerikanske proffklubber under omtrent de samme reglene som gjelder for spillere fra klubber i Japan, Sør-Korea og Taiwan.

Håpet er at avtalen skal gjøre slutt på den tilnærmede menneskehandel som har pågått med cubanske baseballtalenter med ambisjoner om å gjøre det stort i verdens mest lukrative liga.

– I årevis har Major League søkt å få slutt på kriminelle organisasjoners utnyttelse av cubanske baseballspillere ved å skape et trygt og lovlig alternativ som tillater spillerne å signere for MLB-klubber, sa ligasjef Rob Manfred i en uttalelse.

– Vi mener at denne avtalen oppfyller det målet og vil gi neste generasjon cubanske spillere muligheten til å oppnå sin drøm uten å gjennomleve mange av de prøvelser dagens og tidligere dagers cubanske spillere har måttet gå gjennom.

Cubas baseballforbund går med på å gjøre alle spillere over 25 år og med minst seks års erfaring tilgjengelige for interesserte MLB-klubber.

(©NTB)